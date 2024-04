Dagmara Kaźmierska musiała zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami' z powodu pękniętego żebra. Jej decyzja wywołała niemałe zamieszanie nie tylko w mediach ale i wśród uczestników i jurorów programu. Nie dla wszystkim jednak jej rezygnacja jest powodem do zmartwień. Zgodnie z regulaminem do programu powraca ostatnio wyeliminowana para. Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka mają więc kolejną szansę, by pokazać swoje taneczne umiejętności i zachwycać widzów. Tancerka nie ukrywa szczęścia, że kolejny raz może wrócić na treningi do "Tańca z Gwiazdami".

Partnerka taneczna Krzysztofa Szczepaniaka o powrocie do "Tańca z Gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska musiała podjęć trudną decyzję o rezygnacji z "Tańca z Gwiazdami". Uczestniczka przeżywa, że swoją decyzją może zawieść fanów, którzy czekali na nią co tydzień przed telewizorami, ale podkreśla, że z powodu pękniętego żebra nie jest w stanie normalnie funkcjonować, a co dopiero mówić o tańcu.

Zgodnie z regulaminem "Tańca z Gwiazdami" po nagłej rezygnacji jednego z uczestników, do programu wraca para, która odpadła z programu jako ostatnia. W tym przypadku drugą szansę w "Tańcu z Gwiazdami" dostali Sara Janicka i Krzysztof Szczepaniak. Chociaż wielu uczestników aktualnie przeżywa rezygnację Dagmary Kaźmierskiej, dla innych jest to powód do radości. W końcu podczas zeszłotygodniowego werdyktu wszyscy byli zdania, że Krzysztof i Sara nie zasłużyli na odpadnięcie z show.

Sara Janicka, taneczna partnerka Krzysztofa Szczepaniaka opublikowała w sieci wpis, w którym cieszy się z powrotu na treningi.

N/z: Krzysztof Szczepaniak, Sara Janicka Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Sara Janicka cieszy się z powrotu do "Tańca z Gwiazdami". Po tym, jak wraz z Krzysztofem Szczepaniakiem odpali z "TzG" wyjechała z Warszawy, teraz by wrócić spakowała się w 15 minut:

Kiedy dostajesz telefon, pakujesz się w 15 minut i lecisz do Warszawy, bo jednak tańczysz w niedzielę. Dziękuję tato, że zawsze mogę na Ciebie liczyć.

Instagram @sara_janicka

Sara Janicka i Krzysztof Szczepaniak wracają do "Tańca z Gwiazdami", jednak najbliższe dni będą dla nich nie tylko powodem do szczęścia ale również dużym wyzwaniem, w końcu mają niewiele czasu na to, by przygotować się do odcinka na żywo. Myślicie, że mają szansę na finał? W końcu do niedawna byli faworytami wielu widzów.

