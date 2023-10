Krzysztof Ibisz jest gwiazdą 18. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie po raz pierwszy będą mogli zobaczyć go nie w roli prowadzącego a... śpiewającego:

Stresuję się, dlatego, że to nie są moje buty - przyznał w rozmowie z Party.pl

Krzysztof Ibisz ma jednak pomysł, jak przekonać do siebie publiczność. Już teraz zdradził nam swoje sekrety. Jaki ma plan?

Krzysztof Ibisz stresuje się występem w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Edward Miszczak nie boi się mówić o zmianach w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Z programem pożegnali się Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Nowym prowadzącym został Maciej Rock, ale to nie jedyny znany prowadzący, który pojawi się w show. Dużym zaskoczeniem dla widzów było, że uczestnikiem 18. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" został Krzysztof Ibisz. To pierwszy raz, kiedy widzowie będą mogli śledzić go w takiej roli. Czy Krzysztof Ibisz ma tremę? A może wokal to jego ukryty talent?

Stresuję się, dlatego, że to nie są moje buty i to jest program, w którym występują albo zawodowi wokaliści, albo bardzo dobrze śpiewający aktorzy. Ja nie jestem ani tym, ani tym. (...) Jest to dla mnie zupełnie nowa rola, więc na pewno wiąże się z dużym stresem i obciążeniem - wyznał Krzysztof Ibisz.

Jednak mimo obaw, Krzysztof Ibisz ma plan. Zdradził nam jaki, a przy okazji wyznał, w jaką rolę w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" chciałby się wcielić najbardziej. Odpowiedź może być zaskakująca. Znajdziecie ją w naszym video.

