Anita Sokołowska i Jacek Jeschke przygotowują się do kolejnego odcinka „Tańca z gwiazdami”, który już w najbliższą niedzielę, a w tym odcinku czeka nas zmiana. Uczestnicy zamiast jednego układu tanecznego zatańczą dwa! Sokołowska otworzyła się przed fanami i przekazała, że łatwo nie jest. Fani w komentarzach wyrażają troskę o aktorkę.

Anita Sokołowska, znana m.in. z "Przyjaciółek", i Jacek Jeschke idą jak burza. W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" para wykonała ognistą cha chcę za, którą otrzymali 35 punktów - po 8 od Iwony Pavlović i Rafała Maserak, 9 od Tomasza Wygody oraz 10 od Ewy Kasprzyk. Jurorzy stwierdzili, że po fenomenalnym fokstrocie Anity i Jacka, po którym wszyscy oniemieli, mogą od aktorki wymagać więcej.

Aktorka nie ukrywa, że ostatnie treningi do tanecznego show Polsatu są dla niej trudne. Już nie raz mówiła o kryzysie i zmęczeniu. A teraz będzie jeszcze ciężej, gdyż od następnego odcinka pary mają przygotować po dwa układy taneczne! Myślicie, że dadzą sobie radę?

Anita przekazała swoim fanom, że przygotowania do programu wkroczyły na nowy poziom.

Treningi i przygotowania do @tanieczgwiazdami wkroczyły na poziom level hard. W tym tygodniu mamy do przygotowania 2 NOWE układy taneczne z @jacekjeschke. Łatwo nie jest. Więc wrzucam moje ulubione zdjęcie z Paso doble - niech energia i moc będzie z wami i z nami !!!! Ale wola walki jest !!! Nie odpuszczamy !!! Lecimy dalej !!! Niech się dzieje !!!

Treningi i przygotowania do @tanieczgwiazdami wkroczyły na poziom level hard. W tym tygodniu mamy do przygotowania 2 NOWE układy taneczne z @jacekjeschke. Łatwo nie jest. Więc wrzucam moje ulubione zdjęcie z Paso doble - niech energia i moc będzie z wami i z nami !!!! Ale wola walki jest !!! Nie odpuszczamy !!! Lecimy dalej !!! Niech się dzieje !!!

Fani w komentarzach wyrazili swoja troskę o aktorkę i tancerza.

Zobacz także

Jak długo zajmują wam dziennie treningi jednego tańca? Ostatni skok mega! Podziwiam odwagę i zaufanie do partnera. Ciarki

Jak długo zajmują wam dziennie treningi jednego tańca? Ostatni skok mega! Podziwiam odwagę i zaufanie do partnera. Ciarki

Nie brakowało też słów podziwu i zapewnień, że jeśli zabraknie im mocy, to widzowie odsyłają im swoją.

Niech moc będzie z wami. A jak jej zabraknie to pamiętajcie, że widzowie odsyłają swojej.

Niech moc będzie z wami. A jak jej zabraknie to pamiętajcie, że widzowie odsyłają swojej.