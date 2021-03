Krystian Ferretti zrobił furorę w "Hotelu Paradise 3". Nie mógł narzekać na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. Najbardziej wpatrzona w niego jest Basia, ale uczestnik zaskarbił sobie również zainteresowanie jednej z nowych dziewczyn, Patrycji. Przystojny Włoch budził emocje również wśród internautów, którzy bardzo szybko okrzyknęli go najprzystojniejszym uczestnikiem 3. sezonu "Hotelu Paradise". Krystian właśnie podzielił się w sieci zdjęciami, na których nie ma tak idealnej sylwetki jaką prezentuje w programie.

Ulałem się - skwitował się bezlitośnie

Zobaczcie, zdjęcia, które pokazał w sieci.

Krystian Ferretti z "Hotelu Paradise" stare zdjecia

Krystian Ferretti z "Hotelu Paradise" to z pewnością jeden z najbardziej charakterystycznych uczestników 3. edycji show. Kiedy produkcja po raz pierwszy pokazała zdjęcia uczestników to właśnie on zrobił największą furorę. W hitowym programie TVN 7 uczestnicy chwalą się swoimi nienagannymi sylwetkami. Nie jest tajemnicą, że wielu z nich na co dzień wiąże swoją codzienność z aktywnością fizyczną, a tylko nieliczni mogą odziedziczyć piękne sylwetki w genach.

Krystian Ferretti postanowił podzielić się z internautami swoim zdjęciem, na którym widoczna jest jego sportowa metamorfoza. Na pierwszym ze zdjęć ma zdecydowanie więcej nadprogramowych kilogramów, niż w okresie, w którym nagrywany był miłosny program:

To było 4 miesiące różnicy - podpisał zdjęcia metamorfozy trener Krystiana

Krystian udostępnił fotografie, na których ma zdecydowanie więcej "brzuszka" i wspomniał:

Miesiąc roboty... Ulałem się znowu ale zaraz wracamy na dobrą drogę

Poznalibyście go na starych zdjęciach?

Krystian Ferretti pokazał zdjęcia z czasów zanim wypracował idealną sylwetkę. Poznalibyście go?

W "Hotelu Paradise" internauci okrzyknęli go najprzystojniejszym uczestnikiem 3. edycji.