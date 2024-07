Antoni Królikowski jako zupełnie nowa postać w "Kocham Cię, Polsko" poznaje wszystkich uczestników, prowadzących, oraz oczywiście kapitanów - w tym Tomasza Kammela! O Królikowskim wypowiedziała się w jednym z wywiadów Basia Kurdej-Szatan, która stwierdziła, że wszędzie go pełno i czasem za dużo mówi. A teraz przyszedł czas na ocenę... Kammela!

Co o Tomaszu Kammelu powiedział jego bezpośredni rywal Antoni Królikowski? Jak go ocenił i czy uważa go za godnego przeciwnika? Odpowiedź w naszym materiale wideo!

Tomasz Kammel w "Kocham Cię, Polsko".

Co powiedział o nim Królikowski?