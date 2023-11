Michał Malitowski wrócił do "Tańca z gwiazdami" po długiej przerwie spowodowanej problemami osobistymi. Jak sam wyznał, borykał się z depresją. W dodatku zakończył swoje małżeństwo z Joanną Leunis, matką jego dziecka i wieloletnią partnerką z parkietu. Teraz jednak znów zasiadł w jury show Polsatu. Niestety, w najbliższy piątek nie zobaczymy go obok Iwony Pavlović i Andrzeja Grabowskiego. Dlaczego? Zobaczcie poniżej!

Reklama

Dlaczego Michała Malitowskiego nie ma w "Tańcu z gwiazdami"?

W piątym odcinku "Tańca z gwiazdami" w fotelu jurora nie zobaczymy Michała Malitowskiego. Tancerz ogłosił to osobiście podczas piątkowego programu. Jaki jest powód? Okazuje się bowiem, że Michał Malitowski będzie sędzią w prestiżowym konkursie tanecznym i musi wyjechać za granicę. Czy jego fotel będzie zatem pusty? Nic z tych rzeczy! Okazuje się, że jego miejsce zajmie Krzysztof "Kris" Adamski, którego widzowie mogą kojarzyć z innego popularnego show Polsatu.

Kim jest Krzysztof "Kris" Adamski?

Krzysztof "Kris" Adamski urodził się w Koszalinie. To właśnie on, wraz z Grzegorzem Staniszewskim, założył cenioną w środowisku tanecznym formację Top Toys, z której wywodzą się najlepsi polscy tancerze. W 1988 roku Kris Adamski przeprowadził się do Warszawy, gdzie rozpoczął studia pantomimy. Jego talent dostrzegł Janusz Józefowicz, który w 1990 roku przyjął go do składu tworzącego musical "Metro". Przez kolejne lata Kris występował w niemal wszystkich spektaklach Teatru Buffo. Później związał się również z innymi warszawskimi teatrami, gdzie nie tylko występował, ale również przygotowywał choreografię.

Szersza publiczność kojarzy go jednak przede wszystkim z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", z którym związany jest od pierwszej edycji. Kris Adamski pracuje tam z gwiazdami i pomaga im stworzyć niezapomniane kreacje. Jego charyzma oraz wyjątkowe poczucie humoru zjednują mu wszystkich!

Jesteście ciekawi, jak poradzi sobie w fotelu jurora "Tańca z gwiazdami"? My bardzo! Zostaje nam czekać do piątku :)

Krzysztof "Kris" Adamski będzie mógł sprawdzić się w nowej roli

East News

Michał Malitowski powróci do "Tańca z gwiazdami" po krótkiej przerwie. Jego fani nie powinni się martwić

East News