Kori już niejednokrotnie udowodniła na szklanym ekranie, że ma cięty język. Okazuje się, że taki ma również poza miłosnym show "Hotel Paradise". Na jej instagramowym profilu wywiązała się dyskusja, dotycząca jej sylwetki. Uczestniczka szczerze odpowiedziała, co sądzi. Poznajcie szczegóły.

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wszyscy mówią o wydarzeniach, jakie mają miejsce w Kolumbii. Szczególnie że w rajskim hotelu naprawdę sporo się dzieje. Ostatnio na tapecie znalazła się Mallu, która dobrowolnie opuściła "Hotel Paradise 7", zaraz po tym, jak Marvin wyznał jej miłość. W życiu prywatnym z kolei ulubienica fanów wylądowała w szpitalu. Jak się jednak okazuje, równie dużo dzieje się u kolejnej, równie kontrowersyjnej bohaterki - Kori.

Zobacz także: "Hotelu Paradise 2": Dominika przeszła totalną metamorfozę. Jest nie do poznania

Już od samego jej początku w "Hotel Paradise" widzowie zwrócili uwagę na jej kobiece, pełne kształty. To właśnie sylwetka bohaterki jest głównym tematem do komentarzy, jakie pojawiają się pod jej zdjęciami. Nie inaczej było tym razem, kiedy dziewczyna opublikowała zdjęcie w kusej spódniczce mini - nie da się ukryć, że na fotografii jej nogi są naprawdę długie. W związku czym internauci zarzucili jej nadmierne przerabianie zdjęć.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Kornelia postanowiła poprawić swój wygląd. Fani: "W końcu jakieś ze smakiem zrobione"

Uczestniczka nie wytrzymała i wystosowała ostrą odpowiedź:

Do wszystkich kobiet, które w taki paskudny sposób chętnie komentują to zdjęcie, odpowiadam zbiorowo. Zdjęcie nie jest przerobione, nie jest zrobione na 0,5 ani nie mam tam wydłużonych nóg (nie wiem skąd ten pomysł przy moim wzroście). Rozumiem, że wiele z was zmaga się z kompleksami i bardzo wam pomaga pozbycie się własnych przez komentowanie mojego wyglądu, ale ja zdjęć przerabiać nie muszę

skwitowała.