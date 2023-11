Tuż przed finałem "Love Island" jesteśmy świadkami zaciętej walki pomiędzy dwoma uczestniczkami o względy Maćka. Wygląda na to, że zarówno Beata, jak i Oliwia nie mają zamiaru odpuszczać. Podczas ostatniego "parowania" Maciej ostatecznie wybrał Oliwkę. Jednak Beata nie powiedziała chyba ostatniego słowa...

Reklama

Zobaczcie ostrą wymianę zdań pomiędzy nią a Oliwią. Czy niebawem będziemy świadkami poważnego konfliktu?

Oliwia i Beata z "Love Island" kłócą się o Maćka

Oliwia i Maciek do tej pory tworzyli zgodną i kochającą się parę. Jednak wszystko zmieniło się w momencie, gdy dziewczyna przez przypadek ujawniła, że przyjaciel, z którym mieszka w Londynie, w przeszłości był również jej chłopakiem... To bardzo zabolało Maćka. Chłopak poważnie zaczął się zastanawiać nad zerwaniem z Oliwką, która również przeżyła całą tę sytuację.

Zobacz także: Oliwia z "Love Island" była dziewczyną uczestnika "Big Brothera"?! Fani show nie mają wątpliwości

Maciej był też wodzony na pokuszenie przez piękną Beatę, która pojawiła się na hiszpańskiej wyspie całkiem niedawno. Śliczna blondynka wyznała mu podczas randki, na którą go zaprosiła, że zgłosiła się do programu specjalnie dla niego. Mimo wszystko jej słodkie słówka nie zdołały przekonać Maćka, aby to właśnie ją wybrał na swoją par.

Zobacz także: Która z uczestniczek "Love Island" jest twoją ulubioną? Zdecyduj głosując w naszym plebiscycie!

Beata nie daje jednak za wygraną. Tuż po "parowaniu" odbyła z Oliwią nieprzyjemną rozmowę. Obecna partnerka Maćka chciała jej dać do zrozumienia, żeby przestała mieszać w ich związku. Beti nie pozostała jej dłużna.

Chciałam trochę ratować Maćka od Ciebie. Nie wydaje mi się, że jesteś szczerą osobą. Tak jak większość osób twierdzi - grasz. Więc tak to wygląda - powiedziała jej prosto w twarz Beata.

Co ciekawe, Oliwka nie przystąpiła do ataku. Podziękowała jedynie swojej konkurentce za szczerość. Myślicie, że sprawa została załatwiona? Coś nam się wydaje, że na wyspie może jeszcze dojść do prawdziwej awantury...

Zobacz także

Kogo według was powinien wybrać Maciek? Oliwię czy Beatę? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Instagram

Beata nie daje za wygraną. Ta dziewczyna wie, po co przyszła do programu!

Instagram

Sporo osób zarzuca Oliwce, że jest nieszczera. Zgadzacie się z tymi opiniami?

Instagram