Oliwia Miśkiewicz to jedna z uczestniczek "Love Island", która ostatnio budzi największe emocje. Przypomnijmy, że to właśnie ona jako pierwsza zdecydowała się na wyznanie miłości w stosunku do swojego partnera z show, Maćka. Chłopak również obdarzył ją szczerym uczuciem. Niestety, ostatnio w ich relacji nastąpił zaskakujący zwrot akcji. Wszystko przez wyznanie Oliwii, która przez przypadek przyznała się, że jej najlepszy przyjaciel, z którym mieszka w Londynie, przez chwilę był również jej... chłopakiem! Maciej poczuł się okłamywany i poważnie zaczął myśleć o zakończeniu tej relacji.

Reklama

Fani programu "Love Island" postanowili poszukać w sieci przyjaciela Oliwii, z którym - jak się okazało - próbowała też stworzyć związek. Co udało im się ustalić? Według internautów tym tajemniczym przyjacielem jest... uczestnik obecnej edycji "Big Brothera"! Zobaczcie szczegóły poniżej!

Oliwia z "Love Island" była dziewczyną Kamila z "Big Brothera"?

Oliwia jest teraz w niezbyt ciekawej sytuacji. Maciek stanął bowiem przed trudnym wyborem. Albo zakończy z nią związek, co oznacza, że ta wróci do domu z hiszpańskiej wyspy, albo spróbują wspólnie naprawić tę relację. W poniedziałek 7 października okaże się, jaką decyzję podejmie chłopak.

Internauci postanowili jednak poszperać nieco w życiorysie Oliwki. W tym celu przejrzeli jej Instagram. Co znaleźli? Okazuje się, że Oliwia przyjaźni się z Kamilem Lemieszewskim, który bierze udział w obecnej edycji "Big Brothera". Co ciekawe, on również mieszka w Londynie, co może oznaczać, że... to właśnie z nim Oliwka próbowała stworzyć związek! Internauci nie mają co do tego wątpliwości! Znaleźli nawet ich pełne namiętności wspólne zdjęcie z sesji zdjęciowej.

Myślicie, że tych dwoje naprawdę łączyło coś więcej niż przyjaźń?

Oliwia znalazła się teraz w trudnej sytuacji. Czy Maciek zakończy ich związek? Dowiemy się tego z najbliższego odcinka "Love Island", który zobaczymy już w poniedziałek 7 października o godzinie 22:15.

Oglądacie program "Love Island"? A może wolicie "Big Brothera"? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Instagram