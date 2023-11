W ostatnich dniach sporo emocji dostarczył widzom "Love Island" Maciek oraz jego trudne decyzje, które musiał podjąć. Przypomnijmy, że związek chłopaka z piękną Oliwią stanął pod znakiem zapytania. Wszystko przez to, że modelka zataiła przed ukochanym pewne fakty ze swojego życia. Maciej mocno przeżył całą sytuację. W piątkowym odcinku wszystko wskazywało na to, że podczas "parowania" wybierze inną dziewczynę, a Oliwka tym samym wróci do domu. Tak się nie stało, a decyzja Maćka podzieliła internautów. Poznajcie szczegóły tej sprawy!

Maciek i Oliwia wciąż są razem w "Love Island"

Maciek i Oliwia to pierwsza para w programie "Love Island. Wyspa miłości", która zdecydowała się wyznać sobie miłość. Wyglądało na to, że tych dwoje naprawdę ma przed sobą wspólną przyszłość. Jednak w pewnym momencie coś zaczęło się między nimi psuć. Zaczęło się od wyznań Oliwii na temat jej byłych chłopaków. W pewnym momencie dziewczyna przez przypadek ujawniła, że starszy mężczyzna, z którym obecnie mieszka w Londynie, jest nie tylko jej przyjacielem, ale w przeszłości był również jej chłopakiem...

Maciek źle zniósł to wyznanie. Miał żal do ukochanej, że zataiła przed nim tak ważny fakt. Co więcej, inni uczestnicy zaczęli go podjudzać przeciwko Oliwce mówiąc, że jest ona nieszczera i wykorzystuje jego uczucia. Maciej zaczął poważnie zastanawiać się nad przyszłością ich związku. Podczas piątkowego "parowania" miał do wyboru trzy dziewczyny: Adę, Karinę oraz Oliwię. Ostatecznie zdecydował, że spróbuje naprawić relację z dotychczasową ukochaną. Tym samem z programem pożegnały się Ada i Karina.

Komentarze internautów po wyborze Maćka w "Love Island"

Decyzja Maćka nie wszystkim przypadła do gustu. Zdania internautów są mocno podzielone.

- No przyszłości tu nie widzę... - Źle wybrał ???? - Najgorzej... co za głupek - będzie żałował tej decyzji XDDDDDDD - piszą rozczarowani internauci.

Nie zabrakło jednak osób, które szczerze pochwalają jego decyzję.

- Ale sie cieszee!! - Brawo Maciek! - Cudownie ???? - czytamy w komentarzach.

A wy co sądzicie o wyborze Maćka? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Instagram

Jak myślicie, czy Oliwia źle zrobiła zatajając przed ukochanym pewne fakty?

Instagram