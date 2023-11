Jest komentarz Katarzyny Dowbor po tragicznej śmierci Katarzyny Kamińskiej. 19-letnia była uczestniczka programu "Nasz nowy dom" zginęła w wypadku samochodowym kilka dni temu. Informacja o śmierci dziewczyny pojawiła się w piątek na oficjalnym profilu show. Widzowie programu nie kryją poruszenia śmiercią sympatycznej Kasi. W internecie pojawiło się mnóstwo wpisów z kondolencjami dla rodziny zmarłej nastolatki. Wielki żal wyraziła również prowadząca "Nasz nowy dom", Katarzyna Dowobor.

Reklama

Zobacz też: Nie żyje jedna z bohaterek programu "Nasz nowy dom". Producenci zamieścili wzruszający wpis w sieci

Katarzyna Dowbor komentuje śmierć Kasi z "Nasz nowy dom"

Katarzyna Dowbor z wielkim smutkiem pożegnała Katarzynę Kamińską. Zdradziła również, że nastolatka miała wielkie marzenia na przyszłość.

- Kasia jest najlepszym przykładem na to, że można żyć pełnią życia, a nawet żartować ze swoich ograniczeń. Dziewczynka zrobiła prawo jazdy nie zważając na swoją niepełnosprawność (2 lata temu nastolatka straciła nogę w wypadku - przypis red.), pokazała w ten sposób innym, że po tragedii można żyć dalej i się nie załamywać. Kiedy rozmawiałyśmy ze sobą, przyznała mi, że chciała być aktorką, ale zmieniła swoje plany. Dostała nowy dom, protezę i na wszystko w pełni zasługiwała. Niesprawiedliwe jest zakończenie historii, które ją spotkało - powiedziała Dowbor w rozmowie z portalem Wirtualnapolska.pl.

Przypomnijmy, że 19-letnia Katarzyna Kamińska zginęła w wypadku samochodowym 14 stycznia. Według informacji "Faktu", była uczestniczka programu "Nasz nowy dom" razem ze swoim 25-letnim partnerem wracała samochodem z Lucynowa do Wyszkowa. Nastolatka straciła panowanie nad kierownicą, wpadła do rowu i uderzyła w drzewo. Jej partner zginął na miejscu. Katarzynę Kamińską przewieziono do szpitala, jednak nie udało jej się uratować.

Polecamy: Kasia z "Naszego nowego domu" zginęła w wypadku samochodowym. To nie jedyna ofiara tej tragedii

Producenci programu "Nasz nowy dom" poinformowali o śmieci Kasi na Facebooku.

Śmierć 19-latki skomentowała prowadząca program, Katarzyn Dowbor.

ONS.pl