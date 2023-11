2 z 5

Według informacji "Faktu" kilka dni temu Kasia razem ze swoim partnerem wracała samochodem z Lucynowa do Wyszkowa. 19-letnia bohaterka "Naszego nowego domu" w pewnym momencie straciła panowanie nad kierownicą, wpadła do rowu i uderzyła w drzewo. Niestety, w wyniku wypadku 25-letni partner Kasi zginął na miejscu. Nastolatkę przewieziono do szpitala w Warszawie, jednak lekarzom nie udało się jej urotować. Jak informują media, pogrzeb Kasi zaplanowany jest na sobotę, 20 stycznia.

To już kolejny dramat, z którym musi zmierzyć się rodzina Kasi. Blisko dwa lata temu dziewczyna przeżyła poważny wypadek, w wyniku którego straciła nogę.