W "Kole Fortuny" dochodzi do naprawdę niebywałych sytuacji, ale ta w finale przeszła oczekiwania wszystkich! Jeden z uczestników, który zagrał w finale, nie trafił żadnej literki w haśle! Ale i tak wygrał. Jak mu się to udało?

Teleturniej TVP to kopalnia hitowych virali i filmików, które rządzą na Youtubie. Jakiś czas temu furorę w sieci robił fragment, kiedy trójka graczy nie znała imienia Bogusława Lindy. "Hitem" był też występ Rafała Brzozowskiego, którzy rzucał się przy kierownicy w samochodzie. To jednak nic przy tym, co wydarzyło się niedawno. Pan Jakub trafił do finału z kwotą 3 tysięcy złotych. Aby wygrać główną nagrodę, musiał odgadnąć hasło z kategorii "Film". Najpierw Brzozowski podał stały zestaw liter (odsłoniło się ich siedem), potem uczestnik podał swoje. Niestety, nie trafił żadnej! Na początku wszyscy byli w szoku, ale pan Kuba zaskoczył wszystkich i zgadł! Hasło "Lepiej późno niż później" przyniosło mu kolejne 10 tysięcy. Publiczność w studiu była zachwycona! Zwycięzca również, choć najbardziej cieszył się Rafał Brzozowski. Musicie to zobaczyć!

