Kamil Nożyński, aktor znany przede wszystkim z serialu "Ślepnąc od świateł", dołączył oficjalnie do grona uczestników 18. edycji programu "Taniec z gwiazdami". Artysta, który wcześniej działał także w branży muzycznej jako raper, zaskoczył swoich fanów decyzją o udziale w show.

Kamil Nożyński dołącza do 18. edycji Tańca z gwiazdami

Aktor znany również z serialu "Przyjaciółki" nie ukrywa, że udział w programie traktuje jako osobiste wyzwanie. Jak sam przyznał, pomysł nauki tańca narodził się w jego głowie kilka miesięcy temu.

Co jakiś czas, mniej więcej we wrześniu, bo wtedy zbliżają się moje urodziny, wpadają mi do głowy pomysły na nowe rzeczy. Wcześniej wymyśliłem sobie kurs spadochronowy. A teraz, jakoś w sierpniu, wrześniu pomyślałem: ''chłopie, masz 42 lata, może byś wreszcie nauczył się tańczyć''. Minęły 3-4 miesiące, dzwoni do mnie menadżer i mówi: ''Słuchaj, będziesz się uczył tańczyć'' wyznał w ''halo tu polsat''.

Kamil Nożyński ujawnił, że przygotowania do programu rozpoczną się już w lutym. Intensywność treningów jest imponująca – aktor będzie ćwiczył nawet 5 godzin dziennie.

Grafik treningów wygląda ciekawie przyznał.

Choć nie ukrywa, że nie wie do końca, na co się pisze, jest zdeterminowany, by sprostać wyzwaniu.

Ogłoszenie Kamila Nożyńskiego, jako uczestnika nowej edycji tanecznego show Polsatu, wywołało lawinę pochlebnych komentarzy. Wśród nich możemy przeczytać:

Już wiem na kogo będę głosować

Ekstra, będę oglądać

Świetnie, uwielbiam go

Kto jeszcze wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Poza Kamilem Nożyńskim, w 18. edycji programu "Taniec z gwiazdami" wystąpią także inne znane osobistości. Oficjalnie ogłoszono już udział Emilii Komarnickiej, Magdaleny Boczarskiej, Gamou Falla, Piotra Kędzierskiego oraz Mateusza Pawłowskiego.

Na parkiecie zobaczymy również cenionych tancerzy, którzy wcielą się w role trenerów. W tej edycji potwierdzono obecność takich nazwisk jak Stefano Terrazzino, Jacka Jeschke, Hanny Żudziewicz oraz Mieszko Masłowskiego. Każdy z trenerów wnosi do programu nie tylko umiejętności taneczne, ale również charyzmę i doświadczenie sceniczne.

