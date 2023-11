Reklama

31 marca o 20.05 w TVP 2 piąty odcinek show "Kocham Cię Polsko"! A w nim... "M jak miłość" kontra "Na dobre i na złe".

Zobacz: Nowy sezon "Kocham Cię, Polsko!" to sukces czy klapa? Znamy wyniki oglądalności!

Jakie wielkopostne postanowienia podejmujemy najczęściej, co oznacza łacińskie prima aprilis, z czego wykonany jest baranek, którego do koszyczka wkładają mieszkańcy Wielkopolski? – to tylko niektóre z nawiązań do Wielkanocy, które pojawią się w najbliższym odcinku „Kocham Cię, Polsko!”.

Gośćmi sobotniego, specjalnego wydania programu będą Anna Mucha, Małgorzata Pieńkowska i Kacper Kuszewski oraz Robert Koszucki, Aleksandra Hamkało i Marcin Rogacewicz. Na czele drużyn składających się z aktorów „M jak miłość” oraz „Na dobre i na złe” staną tradycyjnie Tomasz Kammel i Antoni Królikowski.

Uczestnicy zmierzą się ze sobą w rundach takich jak Kalambury, Literatura, Kronika niepodległa, Sport czy Co ludzie powiedzą?. Dowiemy się m.in., ile jajek w trakcie świąt wielkanocnych planuje zjeść Marcin Rogacewicz, przedstawicieli jakich narodów Polacy darzą największą sympatią oraz czy na Wielkanoc wydajemy więcej niż na co dzień.

Najbliższy odcinek „Kocham Cię, Polsko!” w Wielką Sobotę 31 marca o 20:05 w TVP2. Gościem muzycznym programu będzie Natalia Szroeder.

Ekipa M jak milość" w KCP.

Jan Bogacz

Ekipa "Na dobre na złe" w KCP