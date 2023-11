Kłótnia Pauliny i Łukasza w finale "Rolnik szuka żony"

W finałowym odcinku Paulina po raz kolejny przyznała, że Łukasz kontaktował się z nią między nagraniami.

Jakie to były zapewnienia i obietnice?- zapytała Marta Manowska.

On zaczął dawać mi nadzieję dużo, dużo wcześniej niż na gospodarstwo trafiłam. Łukasz opiera się jedynie na tym, co się działo na gospodarstwie, a nie bierze pod uwagę tego co się działo między nagraniami. Te telefony, rozmowy... Zapewniał mnie, że tak przyjeżdżam już do niego "nawet weź więcej ciuchów na zapas już żeby było, bo pójdziemy na tą i na tą imprezę". Także w każdej wiadomości było zapewnienie "tak ty jesteś tą wybranką i ty już u mnie zostaniesz"- zdradziła Paulina.

A czy te zapewnienia się urwały w trakcie pobytu twojego na gospodarstwie? - próbowała dowiedzieć się Marta.

Dzień przed przyjazdem na jego gospodarstwo, jeszcze wtedy do mnie dzwonił i pisał- przyznała Paulina. A gdy przyjechałam pierwszego dnia, to jest tak jakby odciąć wszystko.