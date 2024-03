Klaudia i Valentyn w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" poinformowali o swoich zaręczynach i widzowie randkowego hitu Telewizji Polskiej czekali na radosną nowinę na temat ślubu pary. Jak wiadomo, oboje podkreślali, że to dla nich ważne. Teraz Klaudia i Valentyn opublikowali wymowne relacje. Czyżby musieli się rozstać?

Klaudia i Valentyn z "Rolnika" opublikowali wymowne zdjęcia

Klaudia w 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako sympatyczna i bardzo pracowita kobieta, która poszukuje swojej drugiej połówki. Kiedy w programie pojawił się Valentyn stało się jasne, że między parą zaiskrzyło i zdecydowali się stworzyć związek. Valentyn dla Klaudii porzucił swoje dotychczasowe życie i przeniósł się na Podlasie. Kilka miesięcy temu para oficjalnie ogłosiła swoje zaręczyny, a teraz poruszyli swoimi najnowszymi relacjami, jakie opublikowali na Instastory. Czyżby musieli się na jakiś czas rozstać? Na zdjęciu opublikowanym u Klaudii widać, że jest z kotem w innym miejscu niż jej dom, a zwierzak tęskni za pieskiem, który przebywa razem z Valentynem...

Kiedy Mruczysław się stęskni za Marshallem napisała Klaudia z Rolnik szuka żony

Okazuje się, że w tym samym czasie Valentyn spędzał czas z Marshallem, oglądając mecz. Wygląda na to, że para musiała się rozstać najprawdopodobniej na kilka godzin. Być może Klaudia pojechała do rodziców i każde z nich zajęło się innym zwierzakiem. Nic nie wskazuje na to, że para miałaby się rozstać, a wręcz przeciwnie, Klaudia pisze wprost o tęsknocie.

Kibicujecie relacji Klaudii i Valentyna? Para ma mnóstwo fanów, którzy trzymają kciuki za ich związek i czekają na to, aby stanęli przed ołtarzem. Też sądzicie, że ten moment zbliża się wielkimi krokami?

