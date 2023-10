Już za nieco ponad tydzień - 24 lutego zobaczymy premierowy odcinek "Hotel Paradise", nowego show TVN 7. Przed startem programu mieliśmy okazję odwiedzić jego plan i porozmawiać z piękną prowadzącą show, Klaudią El Dursi.

Zapytaliśmy ją, dlaczego - jej zdaniem - show będzie hitem. Przecież programów z miłością w tle jest ostatnio naprawdę sporo. Jak się okazuje, jest coś, co zdecydowanie wyróżnia "Hotel Paradise". Co? Nie zawsze chodzi tylko o miłość... Zobaczcie, co powiedziała nam Klaudia.

Program prowadzi Klaudia El Dursi. Mieliśmy okazję porozmawiać z nią na indonezyjskiej wyspie Bali: