To, że Iwona jest jedną z barwniejszych postaci „Sanatorium miłości” wiedzieliśmy już od pierwszego odcinka. Kobieta ma niezwykłe doświadczenie. Ostatnio opowiedziała nam m.in. o stracie bliskiej osoby. Ale okazuje się, że gwiazda programu to kobieta ambitna zawodowo. A co wyznała przed kamerą "Party" o swoim wykształceniu. Posłuchajcie sami!

Reklama

Zobacz także: "Sanatorium miłości" - co wydarzyło się w drugim odcinku? Walka o Iwonę, Bożena i pieniądze oraz hitowe teksty Wiesi

Reklama

"Sanatorium miłości" TVP ma już wielu oddanych fanów. Śledzicie perypetie sympatycznych uczestników?