"Sanatorium miłości" - co wydarzyło się w drugim odcinku? Walka o Iwonę, Bożena i pieniądze oraz hitowe teksty Wiesi!

Za nami drugi odcinek "Sanatorium miłości"! Co się wydarzyło? Jakie aktywności czekały seniorów? Kto został kuracjuszem pierwszego odcinka? Jakimi tekstami obdarowała nas Wiesia? Zobaczcie naszą krótką relację z odcinka!

Odcinek rozpoczął się od przygotowań uczestników do wspólnego śniadania i ogłoszenia wyników na kuracjusza odcinka. Oczywiście najwięcej emocji było w pokoju Steni i Wiesi. Kiedy Stenia szykowała się do wyjścia, Wiesia powiedziała:

Kiedy zaś Stenia zaczęła chwalić się, że uwielbia kupować ubrania, Wiesia odparła:

A ja nie, chodzę do teatru, opery, bo mamy w Białymstoku - skwitowała.

Stenia powiedziała w końcu:

Wiesia ma inne zdanie o współlokatorce:

Stenia jest bardzo ugodowa, ja to taką szpilę wsadzę.

Potem uczestnicy spotkali się na rozmowę o... miłości. Jako pierwsza zaczęła mówić Bożena, ale przerwała jej... Wiesia:

Ty nie rób wykładu, nie mów co było, tylko patrz co będzie. Nie jesteś profesorem do wykładania o miłości - oznajmiła.