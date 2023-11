Iwona z "Sanatorium miłości", dała się poznać jako optymistyczna i energiczna osoba. Jest prawdziwym wulkanem energii, a przy tym bardzo elegancką kobietą. Od Iwony bije ciepło, które zauroczyło już tysiące fanów programu. Jej osobowość z sprawia, że chce się ją oglądać bez końca! Ostatnio Iwona zdradziła nam, że jej marzeniem jest udział w... "Tańcu z gwiazdami"! Biorąc pod uwagę jej niezwykłą charyzmę, to bardzo możliwe, że przesympatyczna kuracjuszka zostanie na dłużej w telewizyjnym świecie!

Niestety, jak nam wyjawiła Iwona, jej życie nie zawsze było przepełnione optymizmem.

Śmierć męża to strata, z którą ciężko się pogodzić do końca życia. Jak z tak ogromną tragedią poradziła sobie Iwona? Skąd w niej tyle optymizmu? Co jeszcze wydarzyło się w jej życiu?

Zobaczcie co powiedziała przed kamerą "Party" Iwona z "Sanatorium miłości".