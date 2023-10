W najbliższą sobotę rusza czwarta edycja „The Voice Kids". W sieci pojawiło się już pierwsze nagranie z "przesłuchań w ciemno". 12-letnia Sara Egwu-James zrobiła ogromne wrażenie nie tylko na jurorach, ale teraz także na internautach! Sama Cleo porównała ją do światowej divy - Whitney Houston!

12-letnia Sara zaśpiewała utwór „Anyone” z repertuaru Demi Lovato. Odwróciły się wszystkie fotele trenerskie!

- Już wiemy po co to wszystko robimy, po co tu jesteśmy - żeby usłyszeć ciebie i przeżyć to razem z tobą. Dziękuję ci z głębi serca - podsumował Tomson.

- Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program „The Voice Kids” od razu powiem - dla takiej Sary! - mówił Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po występie 12-latki.