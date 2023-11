Kochani! Najmilsi!

Zapewne nie możecie się już doczekać, żeby się dowiedzieć kogo do domu zaproszą Małgorzata, Karol, Mikołaj, Piotr i Zbyszek...

My też nie możemy się doczekać, żeby Wam to pokazać.

Ale na dobre rzeczy czasem poczekać...

Tak jest w tym przypadku. W najbliższą niedzielę nie zobaczycie odcinka programu Rolnik szuka żony TVP. Powrócimy do Was już 24 września.

Będziemy tęsknić! - czytamy w komunikacie.