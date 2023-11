Premiera nowej edycji "Big Brothera" zbliża się wielkimi krokami! Już za kilka tygodni TVN7 rozpocznie emisję kolejnego sezonu reality-show.

Reklama

Kiedy dokładnie program wróci na antenę? Okazuje się, że stacja szykuje sporą zmianę w emisji najnowszej edycji "Big Brothera"! Jak informuje portal wirtualnemedia.pl odcinki, w których kolejni uczestnicy będą wychodzić z domu Wielkiego Brata nie będą już pokazywane w niedzielę! Na jaki dzień tygodnia zostały więc przeniesione odcinki "Big Brother Arena"?

"Big Brother" wraca na antenę

Program "Big Brother" 17 marca tego roku, po 11 latach, wrócił na antenę i w ekspresowym tempie stał się hitem stacji TVN7. Pierwszy odcinek nowego sezonu oglądało średnio 2,23 mln widzów! Po trzech miesiącach został wyemitowany finał, w którym okazało się, że show wygrała Magda Wójcik.

Teraz fani czekają na nową edycję "Big Brothera". Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl pierwszy odcinek show zostanie wyemitowany już 13 września o godzinie 20:00! Widzowie przez kolejne trzy miesiące będą mogli śledzić to, co dzieje się w domu Wielkiego Brata za pośrednictwem TVN7 oraz na platformie player.pl.

Co ciekawe, tym razem program "Big Brother Arena", który do tej pory był pokazywany w niedzielne wieczory zostanie przeniesiony na piątek (emisja o godzinie 20:00)! Co więcej, okazuje się, że program będzie pokazywany również na głównej antenie TVN. Widzowie w każdą niedzielę o godzinie 18:00 będą mogli zobaczyć "Big Brother Tydzień".

Według doniesień portalu wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi nową edycję "Big Brothera". Wiadomo za to, że jedną z uczestniczek, które wejdą do domu Wielkiego Brata jest Karolina Włodarska, którą poznaliśmy w jednym z finałowych odcinków ostatniej edycji show.

Będziecie oglądać nową odsłonę "Big Brothera"?

Nowa edycja "Big Brothera" ruszy 13 września.

East News

W show z pewnością zobaczymy Karolinę Włodarską.