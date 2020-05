Kim jest pociotek, co na głowie ma Roszpunka, co wykłada się tartanem? - pytania i odpowiedzi z Milionerów

Kim jest pociotek, kiedy Jezus wstąpił do nieba, co wykłada się tartanem i co Roszpunka ma na głowie. Te pytania okazały się wyzwaniem dla uczestników 269. odcinka programu "Milionerzy." Sprawdźcie, czy znalibyście prawidłowe odpowiedzi.

Najciekawsze pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka "Milionerów".

Co Roszpunka ma na głowie?

A: rozetę zielonych liści B: zielony kapturek C: długie i mocne włosy D: uporczywy łupież

Poprawna odpowiedź: C. długie i mocne włosy.

Roszpunka to niemiecka baśń ludowa, która pierwszy raz została spisana przez braci Grimm. Opowiada ona historię młodej kobiety, która od dziecka uwięziona jest w wysokiej wieży. Roszpunka miała niesamowicie długie i mocne blond włosy, po których można było się wspiąć na szczyt wieży.

Najdalszy krewny to?

A: stryjek B: wujek C: ciotka D: pociotek

Poprawne odpowiedzi: D. pociotek.

Pociotkiem lub pociotką określana jest osoba o bardzo dalekim pokrewieństwie. Stryjek jest z kolei bratem ojca, więc stryjek, wujek i ciotka to ten sam stopień pokrewieństwa.

Co często wykłada się tartanem?

A: szkockie kraty B: bieżnie sportowe C: fabryczne kominy D: kuchenne blaty

Poprawna odpowiedź: B. bieżnie sportowe.

Tartan to tworzywo poliuretanowe, którym wykłada się bieżnie, rozbiegi i boiska. Szczególnie doceniane jest ze względu na odporność na ścieranie oraz wysoką i niską temperaturę.

Kiedy Jezus wstąpił do nieba?

A: w dziesiątym dniu od zmartwychwstania B: w trzydziestym dniu od zmartwychwstania C: w czterdziestym dniu od zmartwychwstania D: w szcześćdziesiątym dniu od zmartwychwstania

Prawidłowa odpowiedź: C. w czterdziestym.

Wstąpienie do nieba Jezusa Chrystusa nastąpiło w czterdziestym dniu od zmartwychwstania. Każdego roku w kościele rzymskokatolickim w tym czasie obchodzone jest święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

Zobacz także: "Milionerzy": Czym jest bryzol? Dżul to niuton razy?

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z dzisiejszego 269. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 27 maja 2020 roku?

Powtórki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów" z najciekawszymi pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami.

Przeczytaj również: "Milionerzy": Hipokrene to źródło natchnienia literackiego. Kto wydobył je na powierzchnię?