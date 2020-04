"Milionerzy": Hipokrene to źródło natchnienia literackiego. Kto wydobył je na powierzchnię?

"Hipokrene to źródło natchnienia literackiego. Kto wydobył je na powierzchnię?" To jedno z trudniejszych pytań 253. odcinka, 5 sezonu programu "Milionerzy"! Pan Krzysztof wykorzystał aż dwa koła ratunkowe i nadal nie był pewien odpowiedzi. Postanowił jednak zaryzykować.

Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Poeta, dramaturg, a może skrzydlaty koń? Czy uczestnikowi udało się udzielić prawidłowej odpowiedzi?

Hipokrene to źródło natchnienia literackiego. Kto wydobył je na powierzchnię?

Drugim uczestnikiem dzisiejszego odcinka "Milionerów" był Krzysztof Sputowski. Pierwsze pytania nie stanowiły dla niego problemu, odpowiadał szybko i sprawnie. Dużym wyzwaniem okazało się zagadnienie dotyczące literatury za 5000 złotych.

Uczestnik przyznał, że nie ma pojęcia, który z wariantów jest prawidłowy. Musiał skorzystać z pierwszego koła ratunkowego - pytania do publiczności. Głosy złożyły się dość równomiernie między 3 odpowiedzi, jednak z lekką przewagą dla wariantu D.

To nie wystarczyło uczestnikowi, nie chciał on ryzykować. Postanowił zadzwonić do przyjaciela. Nie był on pewny odpowiedzi, lecz również skłaniała się ku podpunktowi D.

Pan Krzysztof zaufał drobnym przesłankom, a odpowiedź okazała się prawidłowa.

A: poeta B: dramaturg C: powieściopisarz D: skrzydlaty koń

Prawidłowa odpowiedź: D. skrzydlaty koń.

Hipokrene to symbol natchnienia literackiego. Według mitologii greckiej było to źródło w gaju muz na Helikonie, które wytrysnęło w miejscu uderzenia kopyta Pegaza. Pegaz to skrzydlaty koń, który zrodzony został z krwi Meduzy po ścięciu jej głowy.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 253. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 29 kwietnia 2020 roku? Znalibyście odpowiedź na pytanie za 5 000 złotych "Hipokrene to źródło natchnienia literackiego. Kto wydobył je na powierzchnię?"?

