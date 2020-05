"Milionerzy": Czym jest bryzol? Dżul to niuton razy?

"Bryza to wiatr wiejący w dzień od morza ku lądowi. A bryzol?" oraz "Dżul to niuton razy:". Te pytania sprawiły największą trudność uczestnikom 263. odcinka programu "Milionerzy." Sprawdźcie, czy znalibyście prawidłowe odpowiedzi!

Najciekawsze pytania i odpowiedzi z 263. odcinka programu "Milionerzy".

Bryza to wiatr wiejący w dzień od morza ku lądowi. A bryzol?

To pytanie okazało się największym wyzwaniem dla Pani Barbary Kłoczko. Po dłuższym zastanowieniu uczestniczka postanowiła skorzystać z koła ratunkowego "pytanie do publiczności". Widownia w zdecydowanej większości postawiła na odpowiedź D, która okazała się być prawidłowa.

A: wieje z dolin ku szczytom B: przyjaźnił się z Achillesem C: jest fazą rozproszoną cieszy D: kroi się w poprzek włókien

Prawidłowa odpowiedź: D. kroi się w poprzek włókien.

Bryzol to potrawa z polędwicy wołowej lub wieprzowej. Mięso krojone jest w poprzek włókien, a następnie ubijane i smażone z cebulą.

Dżul to niuton razy... Pytanie za 10 tys. złotych!

To jedno z trudniejszych pytań dzisiejszego odcinka. Uczestniczka od razu przyznała, że nie zna odpowiedzi na to pytanie i poprosiła o koło ratunkowe 50:50. Niestety, ostatecznie postawiła na odpowiedź A. niuton, która okazała się błędna.

A: niuton B: metr C: wat D: wolt.

Prawidłowa odpowiedź: B. metr.

Dżul to jednostka pracy, energii oraz ciepła oznaczana literą J. Wzór na jeden dżul to 1 J = 1 N · m, w którym N to siła potrzebna do przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku jej działania.

Zobacz także: "Milionerzy": Jak prezydent Wałęsa zwrócił się do prezesa Kaczyńskiego? Pytanie za 250 000 złotych!

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z dzisiejszego 263. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 18 maja 2020 roku?

Powtórki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów" z najciekawszymi pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami.