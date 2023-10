Już dziś wieczorem, w sobotę 16 stycznia, Telewizyjna Dwójka wyemituje najnowszy odcinek "The Voice Senior". Jak już wiemy, w premierowej odsłonie muzycznego takent show dla osób w wieku 60+ pojawi się m.in. babcia Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Teraz okazuje się, że w programie pojawi się również uczestnik, który w przeszłości wystąpił w "The Voice od Poland"! Andrzej Pawłowski wziął udział w 10. edycji show i zaśpiewał wówczas "Nie płacz kiedy odjadę" Teraz pan Andrzej spróbuje swoich sił również na scenie "The Voice Senior"!

Co ciekawe Andrzej Pawłowski wydał aż 14 albumów z romską muzyką i napisał tekst do piosenki ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Bandyta". „Mro Iło” zaśpiewała wówczas Kayah, Katarzyna Jamróz i córka pana Andrzeja, Daria Pawłowska.

Zobaczcie przypomnienie występu Andrzeja Pawłowskiego w "The Voice od Poland" i fragment nowego odcinka z "The Voice Senior"!

Andrzej Pawłowski wystąpił w programie "The Voice Senior".