Program "Nasz nowy dom" prowadzony przez Katarzynę Dowbor bije rekordy popularności. Poprzedni sezon wielkiego hitu Polsatu był bezkonkurencyjny i zgromadził przed telewizorami miliony widzów. Do sukcesu z pewnością przyczyniła się Katarzyna Dowbor, dla której prowadzenie programu było wielkim powrotem do show-biznesu. Dziennikarka w jednym z wywiadów przyznała, że w 2013 roku została zwolniona z Telewizji Publicznej, ponieważ według swoich ówczesnych przełożonych była już... "za stara". Dopiero stacja Polsat dostrzegła potencjał gwiazdy. Od tamtej chwili Katarzyna Dowbor występuje w "Nasz nowy dom". Widzimy w nim, jak w kilka dni prowadząca i ekipa remontowa odnawiają domy uczestników. W programie nie brakuje wzruszeń i emocji - tak też będzie w nowym sezonie! Katarzyna Dowbor w rozmowie z Party.pl, zdradziła co zobaczymy w najbliższych odcinkach hitu.

Reklama

W tej nowej serii poznacie państwo niesamowitych ludzi. Wspaniałego kowala, który sam wychowuje czwórkę swoich dzieci i jest tak dzielny, że ja jestem pełna podziwu. I mimo, że płacze to jest bardzo męski w tym wszystkim. Poznacie państwo wspaniałego tatę, który po śmierci żony opiekuje się swoim 7-letnim synem, ale przy okazji zajmuje się synem z pierwszego małżeństwa żony, zajmuje się jej tatą ciężko chorym, niepełnosprawnym bratem. Także człowiek niesamowity...- zdradziła Katarzyna Dowbor.

Co jeszcze przed naszą kamerą powiedziała Katarzyna Dowbor? Posłuchajcie sami!

Zobacz także: Katarzyna Dowbor: "Nie jestem samotną matką"

Zobacz także

Reklama

Katarzyna Dowbor o nowym sezonie swojego programu.