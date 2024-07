Katarzyna Dowbor po 10 latach pracy na planie "Nasz Nowy Dom" musiała zakończyć współpracę z Polsatem. "To nie była moja decyzja" - zapewniała w mediach społecznościowych. Widzowie nie mogą sobie wyobrazić programu, który przyniósł im tyle wzruszeń bez Katarzyny Dowbor w roli prowadzącej. Sieć zalały setki komentarzy, słowa wsparcia wyrażali także koledzy z branży a nawet członkowie rodzin, których losy odmieniły się dzięki programowi "Nasz Nowy Dom". Katarzyna Dowbor wydała oświadczenie, w którym skomentowała ogrom serdeczności, której doświadczyła:

Jestem wam tak wdzięczna (...) Za to, że jesteście ze mną w takim momencie, w którym przyjaciół poznaje się w biedzie i ja was poznałam.

Wieść, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą "Nasz Nowy Dom" zszokowała widzów programu. Okazało się, że decyzją szefostwa stacji, prowadząca musiała pożegnać się nie tylko z programem ale również zakończyła współpracę z Polsatem. Słowa wsparcia dla Katarzyny Dowbor wyrażali nie tylko widzowie "Nasz Nowy Dom" i jej fani ale również znajomi z branży. Także uczestniczki "Nasz Nowy Dom" apelowały o przywrócenie Katarzyny Dowbor do formatu.

Była prowadząca "Nasz Nowy Dom" jest wzruszona tym, co zadziało się w sieci, po tym gdy na jaw wyszło, że została zwolniona. Opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym nie kryje wzruszenia, spowodowanego setkami słów pełnych wsparcia:

Chyba pierwszy raz w życiu nie wiem, co powiedzieć jestem tak wzruszona. Kochani, jesteście cudowni, moi widzowie, moi internauci, wszyscy którzy są ze mną w mediach społecznościowych, moi przyjaciele, sprawdziliście się tak cudownie, jestem wam tak wdzięczna za słowa poparcia, za te wszystkie wpisy, za te telefony, które mnie wczoraj zaskoczyły. Za to, że jesteście ze mną w takim momencie, w którym przyjaciół poznaje się w biedzie i ja was poznałam.

Katarzyna Dowbor nie ukrywa, że moment pożegnania z "Nasz Nowy Dom" był dla niej niezwykle trudnym dniem. W końcu temu projektowi poświęciła ostatnie 10 lat zawodowego życia:

Ja wam jestem wdzięczna i do końca życia będę o was pamiętać, bo w tym trudnym dniu, w którym musiałam się pożegnać z programem po 10 latach, wyście byli ze mną. I nikt tak nie czuje się dobrze, w trudnym momencie w swoim życiu, jak ten kto dozna tyle miłości, tyle serca, tyle pięknych słów usłyszy i tyle wsparcia, bo ja miałam w was wsparcie i to wsparcie było dla mnie bardzo bardzo ważne i za to wam bardzo serdecznie dziękuję.