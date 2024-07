Kasia Sawczuk zatańczy w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami", a pamiętacie jej spektakularny występ w "The Voice of Poland"? Aktorka i wokalistka wzięła udział w czwartej edycji show i doszła aż do finału. Niestety nie udało jej się wygrać, ale na swoim koncie ma mnóstwo fantastycznych występów. Do historii z pewnością przejdzie ten, w którym Kasia Sawczuk zdecydowała się zaśpiewać utwór Edyty Górniak - "List". Wówczas wywarła na jurorach ogromne wrażenie, a zachwytom nie było końca. Justyna Steczkowska wyznała, że młoda wokalistka dorównała głosem Edycie Górniak. Nie zabrakło też komplementów ze strony Tomsona i Barona.

Reklama

Zobacz: Antek Królikowski zaprzyjaźnił się z nowym chłopakiem Kasi Sawczuk?! Wiele na to wskazuje! ZDJĘCIE

Kasia Sawczuk w "The Voice of Poland"

Pomimo, że Kasia Sawczuk doszła bardzo daleko w muzycznym show to po jego zakończeniu nie zajęła się muzyczną karierą, a skupiła na aktorstwie. W mediach pisano o jej romansach i dłuższym związku z Antkiem Królikowskim. Aktualnie gwiazda skupia się na aktorstwie, a widzowie mogą oglądać ją m.in. w "Pierwszej miłości" i w "Barwach Szczęścia". Niedawno zagrała też w popularnym serialu "Belfer". My przypominamy jej fantastyczny występ z "The Voice of Poland". Jak Wam się podoba?

Zobacz także

Zobacz: Kasia Sawczuk ma romans z Patrykiem Pniewskim? "Dzięki Patrykowi nie myśli już o Antku". Wiemy, co ich łączy!

Kasia Sawczuk śpiewa piosenkę Edyty Górniak "List"

Kasia Sawczuk weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami"

Reklama

Kasia Sawczuk wcześniej wzięła udział w The Voice of Poland