Ostatni układ taneczny z wykorzystaniem żyrandola omal nie zakończył się dla Kasi Dziurskiej tragicznie. Wypadek w „Dance, dance, dance” to scena, którą fani Kasi i samego show zapamiętają na długo. Jak ona sama go wspomina? Okazuje się, że to naprawdę twarda kobieta. Postanowiła bowiem, że powtórzy go w najnowszym odcinku programu!

Jak to wypadnie? Zobaczycie już w najbliższym - dzisiejszym - odcinku „Dance, dance, dance”. Czy Kasia Dziurska bała się przy powtórce? Zobaczcie co nam powiedziała trenerka i jej partner - Emil Gankowski.

Kasia Dziurska nie przerwała występu, mimo wypadku. Ale występ dużo ją kosztował.