Karolina Korwin Piotrowska o show-biznesie wie wszystko. Ma na swoim koncie już dwie książki-bestsellery, mnóstwo felietonów oraz występ w szeregu programów telewizyjnych. Przed jej oceną drży cała branża. Nikt tak jak ona nie potrafi analizować tego, co dzieje się mediach. Nic dziwnego, przez lata stała się prawdziwą ikoną dziennikarstwa. Przypomnijmy: Korwin: Polski szołbiz ćpa i pije na potęgę! Skomentowała aferę z Markiem B.

Na pozytywną ocenę Karoliny trzeba sobie mocno zasłużyć. Wśród tych osób, które mogą liczyć na jej dobre słowo, jest m.in. Gok Wan, który od niedawna prowadzi w TVN Style "Stylowe rewolucje Goka". Korwin w rozmowie z tvnstyle.pl nie ukrywa, że jest jego wielką fanką. Co więcej - chciałaby, żeby z nią zamieszkał:

Boże, będę oglądać Goka, ja go uwielbiam, po prostu chciałabym, żeby ze mną zamieszkał. Jak się dowiedziałam, że będzie Gok, to woow! Jak oglądam wszystkie jego programy, najbardziej lubię ten, jak on się zbija z taką jedną panna, która kupuje markowe rzeczy, a on kupuje w sieciówkach za grosze, a potem modelki wychodzą na pokaz, i ludzie mają wskazać, co droższe. Nikt nie trafia. On pokazuje, że moda to nie pieniądze, a sposób noszenia, skomponowania, doszywania. Może kiedyś w Polsce to zrobi, Polakom to by się przydało bardzo - mówi Piotrowska