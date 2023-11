Reklama

Piąty już sezon "Rolnik szuka żony" w TVP udowadnia, że program był strzałem w dziesiątkę. Perypetie kolejnych rolników próbujących znaleźć prawdziwą miłość, a przy okazji również nieco sławy, biją rekordy popularności.

Znana z dość krytycznego stosunku do różnych produkcji i ich bohaterów Karolina Korwin-Piotrowska nie dziwi się popularności programu. I zwraca uwagę, że gwiazdami w programie stają się ciężko pracujący ludzie, harujący czasem od świtu do nocy. Jak tłumaczy fenomen tego show? Zobaczcie, co powiedziała reporterce Party.pl.

Krzysztof i Jessica, bohaterowie 5. edycji "Rolnik szuka żony"