Jan to najstarszy uczestnik 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna jest bardzo konkretny i wie, czego chce od życia. Jak sam mówił na początku programu, jego kobieta byłaby ozdobą domu i nie musiałaby się przemęczać. Wystarczy, że mógłby się cieszyć jej towarzystwem i dzielić z nią dobre i złe chwile. Jan jest już po pierwszych spotkaniach z kandydatkami do jego serca. Okazuje się, że rolnik ma swój własny klucz wyboru. Jak na razie mało która kobieta spełniała jego wymagania... Jak Jan wybiera swoje partnerki? I czy któraś z nich ma szansę dostać zaproszenie do jego gospodarstwa? Zobaczcie naszą galerię i poznajcie więcej szczegółów!

