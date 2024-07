Karolina Korwin Piotrowska skrytykował program "Rolnik szuka żony". Reality show o poszukiwaniu miłości przez mieszkańców polskiej wsi bije rekordy popularności, gromadząc przed telewizorami miliony widzów. Jednak nie wszystkim ten program się podoba. Karolina Korwin Piotrowska uważa, że wszystko w show jest starannie reżyserowane, a mieszkańcy prowincji żyją zupełnie inaczej niż to, jak się ich to przedstawia w programie.

To jest czysta reżyseria. Wszystko jest wyreżyserowane, wymyślone. Wszyscy są pięknie ubrani, mają czyste domy. (...) To nie do końca tak wszystko super, hiper wygląda i upudrowane rolniczki nie jeżdżą na swoich super ursusach - powiedziała dziennikarka.