Karolina Gilon nie zostawiła suchej nitki na uczestnikach "Love Island"! Jest zniesmaczona!

Karolina Gilon poprowadziła pierwszą polską edycję programu "Love Island". Wiadomo już, że w kolejnej odsłonie show Polsatu również zobaczymy ją w tej roli. Karolina Gilon zdążyła zżyć się z mieszkańcami Wyspy Miłości. Jednak teraz zachowanie niektórych z nich wprawia ją w osłupienie. O kogo jej dokładnie chodzi? Zobaczcie poniżej!

Jednym z najgłośniejszych związków, które powstały w "Love Island", był ten stworzony przez Oliwię i Maćka. Para jeszcze podczas trwania programu nieustannie się kłóciła. Po zakończeniu show nie było lepiej. Co więcej, Maciek i Oliwia zaczęli prać swoje brudy publicznie! Chłopak oskarżył ukochaną o to, że korzysta z pomocy sponsora. Z kolei ta zarzuciła mu, że dręczył ją psychicznie. Wciąż zdarza się, że Maciek nieprzychylnie wypowiada się o swojej byłej już dziewczynie w mediach społecznościowych.

Wygląda na to, że ich zachowanie zniesmaczyło Karolinę Gilon. Choć gwiazda Polsatu nie powiedziała wprost, że o nich chodzi, można się domyśleć, że ostre słowa, które wypowiedziała podczas wywiadu dla Plotka, były skierowane właśnie w ich stronę.

Są momenty, że jestem trochę zdegustowana tym, co się dzieje w sieci, że wylewają brudy na światło dzienne. Bardzo unikam tego w swoim życiu, dlatego niefajnie mi się to ogląda. Ale na tym etapie, kiedy program się skończył, to nie jest moja sprawa, więc nie chcę się wtrącać. Aczkolwiek jeśli ktoś mnie teraz ogląda, uważam, żeby brać z tego nauczkę i naprawdę zachować pewne rzeczy dla siebie, bo to jest niesmaczne. Uważam, że nie powinni tego robić. Wiemy, o kim mówię - zakończyła swoją wypowiedź Karolina Gilon.