Zarówno Kara z "Hotelu Paradise", jak i Wiktor z "Love Island" to ulubieńcy fanów. Co więcej, coraz częściej są widywani w swoim towarzystwie. Co tak naprawdę ich łączy? Pod najnowszym postem tej dwójki posypała się lawina komentarzy. Koniecznie sprawdźcie, o co chodzi!

Reklama

Kara z "Hotelu Paradise" i Wiktor z "Love Island" są razem?

Bez wątpienia polscy widzowie uwielbiają śledzić losy uczestników reality show - szczególnie tych miłosnych. To właśnie "Hotel Paradise" i konkurencyjne show - "Love Island" niezmiennie cieszą się największą popularnością. A co jeśli uczestnicy obu programów łączą siły? Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stało w tym przypadku! Choć widzowie przewidywali ślub i dziecko u Kary i Marcina z "Hotelu Paradise", jakiś czas temu para postawiła na osobne życie. Podobnie się stało w przypadku finalistów "Love Island" - Wiktora i Magdy. Jak się okazuje, uczestnicy jednak nie tracą czasu.

Internauci nie mają wątpliwości, co do związku Kary z "Hotelu Paradise" z Wiktorem z "Love Island"

Wiktor z "Love Island" od jakiegoś czasu widywany jest w towarzystwie Kary z "Hotelu Paradise". Teraz uczestnik opublikował wspólną rolkę, a internauci sądzą, że... to nie przypadek! Pod ich postem posypały się liczne komentarze. Jeden z nich jest bardzo wymowny:

Widać chemię między wami czytamy.

Co więcej, sam zainteresowany odpowiedział na ten komentarz, publikując ikonkę... pomidora! Ucieczka od odpowiedzi też jest odpowiedzią? Jak myślicie, czy pomiędzy tą dwójką faktycznie coś jest? Pasują do siebie?

Zobacz także: