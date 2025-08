Bez wątpienia Launo to jedna z bardziej charakterystycznych bohaterek miłosnego show TVN-u. Co prawda w ostatnim czasie uczestniczka "Hotelu Paradise" zasłynęła z licznych dram w roli głównej ze swoim byłym partnerem, tym razem jednak ta pochwaliła się formą po porodzie. Wow - to mało powiedziane!

Launo z "Hotelu Paradise" została mamą

Nie da się ukryć, że format "Hotel Paradise" to jeden z uwielbianych show naszych rodaków. Program wypromował wiele ciekawych i kontrowersyjnych osobistości, które szturmem przedostały się do świata show-biznesu. Jedną z tych osób jest Launo, która już na antenie zwróciła uwagę fanów, za sprawą mocnego wizerunku i... równie mocnego charakteru! Lata po emisji jej edycji, ta dalej wzbudza ciekawość. Ostatnio było głośno o jej aferze z byłym partnerem, który nie przyznaje się do ojcostwa. Teraz jednak wszystko skupia się wokół tego, że Launo z "Hotelu Paradise" została mamą!

Launo z "Hotelu Paradise" chwali się formą po porodzie

Odkąd na świecie pojawiła się jej pociecha, ta każdą wolną chwilę poświęca maluchowi. Śmiało publikuje także liczne kadry na swoich mediach społecznościowych. Nie szczędzi nam także aktualizacji, dotyczącej ojca jej dziecka. Tym razem natomiast postanowiła pochwalić się swoją sylwetką niespełna pół roku po porodzie! Uczestniczka "Hotelu Paradise" zaprezentowała się w skąpym bikini, odsłaniając idealnie płaski brzuch! Wow, trzeba przyznać, że nie próżnowała po porodzie - błyskawicznie wróciła do formy! Sami zobaczcie!

Launo z "Hotelu Paradise" pochwaliła się formą po ciąży Instagram @launokardel

„Hotel Paradise Polska”

„Hotel Paradise Polska” to popularny reality show oparty na międzynarodowym formacie, w którym grupa atrakcyjnych singli zamieszkuje luksusowy hotel w egzotycznej lokalizacji – m.in. na Bali, Zanzibarze czy w Panamie. Uczestnicy muszą tworzyć pary, by pozostać w grze, a ich relacje, intrygi i decyzje są kluczowe dla przetrwania w programie. Co tydzień odbywa się ceremonia par, podczas której ktoś może odpaść z rywalizacji. Program łączy elementy romansu, dramatu i gry strategicznej, a zwycięska para ma szansę zdobyć 100 tysięcy złotych. Show prowadzi modelka i prezenterka Klaudia El Dursi.

