Kandydatka Dawida z "Rolnik szuka żony" ma wielu adoratorów?! Magda po programie jest rozrywana! 

Wygląda na to, że Magda, kandydatka Dawida ma duże powodzenie po udziale w "Rolnik szuka żony"! Kilka dni temu na jej profilu pojawiło się tajemnicze zdjęcie z mężczyzną, sugerujące, że uczestniczka może być już w szczęśliwym związku. Jednak jeden z jej nowych wpisów wskazuje również na to, że wokół niej kręci się więcej zainteresowanych znajomością z nią panów! Jak skromna uczestniczka z "Rolnik szuka żony" reaguje na taką popularność w sieci? Zobaczcie, co napisała!

Magda, kandydatka Dawida z "Rolnik szuka żony" ma powodzenie po programie?

Wątek Dawida w siódmej edycji "Rolnik szuka żony" jest najbardziej emocjonalny ze wszystkich. Rolnik nieszczęśliwie zakochał się w Martynie, która nie chciała stworzyć z nim związku. Na tym ucierpiała również Magda, która niestety nie miała szans w konkurencji z Martyną, nawet wtedy, gdy wiadomo było, że pomiędzy tamtą dwójką nic nie będzie. Dawid zdecydował, że musi odesłać Magdę do domu. Uczestniczka zareagowała łzami i podkreśliła, że nie chce mieć już z nim kontaktu po programie.

Porażka w "Rolnik szuka żony" nie załamała jednak dziewczyny. Co więcej, utrzymuje kontakt z pozostałymi uczestnikami show, a w sieci pojawiają się ich wspólne zdjecia. Magda stała się bardzo aktywna w sieci i chętnie dzieli się tym, co aktualnie u niej słychać. Ostatnio zaskoczyła fanów romantycznym ujęciem z tajemniczym mężczyzną. Czy jest zakochana? Magda nigdy nie odniosła się do tych domysłów, ani nie powiedziała, kto wówczas pozował z nią do zdjęcia, ale wygląda na to, że po programie nie może opędzić się od adoratorów! Na swoim Instastory zamieściła grafikę, w zabawny sposób obrazującą zapchaną wiadomościami skrzynkę na Instagramie. Emotikony, których użyła mogą sugerować, że doskonale wie, jak to jest:

Mnie śmieszy 😅😅😅🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

Myślicie, że w świątecznym odcinku Magda zdradzi czy jest aktualnie zakochana i jak to było z tym powodzeniem po programie?

Wygląda na to, że Magda nie narzeka na zainteresowanie po programie "Rolnik szuka żony". Wrzuciła do sieci zabawnego mema. Myślicie, że doskonale wie, jak to jest?

Magda zgłosiła się do "Rolnik szuka żony", aby dać szansę miłości. Niestety nie udało jej się podbić serca Dawida w programie. Jego uczucia zdecydowanie należały do Martyny, jednak ona nie mogła tego docenić. Chwila, gdy Dawid odesłał Magdę do domu była bardzo smutna i emocjonująca zarówno dla niej jak i dla niego.