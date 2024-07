Tegorocznymi reprezentantami Polski w konkursie Eurowizji będą Donatan i Cleo. Ich wspólny utwór "My Słowianie" stał się ogromnym hitem nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami. Cleo, nieznana dotąd wokalistka w jednej chwili stała się gwiazdą, jej profil na facebooku lubi prawie 300.000 osób. Nic więc dziwnego, że wokalistka została zaproszona do pierwszego w tym sezonie odcinka "Kuby Wojewódzkiego". Nie jest to jednak pierwsze spotkanie tej dwójki, poznali się bowiem w innym show stacji, gdzie Cleo była uczestniczką a Kuba jurorem.

Cleo wzięła udział w pierwszej edycji "X Factor", kiedy w jury zasiadała jeszcze Maja Sablewska. Wokalistka nie zyskała pochlebnych opinii jurorów. Jej występ zdobył trzy głosy na NIE.

W swojej nieprzeciętności jesteś przeciętna - powiedział wtedy Kuba.

Gwiazda miała do niego pretensje, że nie dał jej szansy. Wszystko wskazuje jednak na to, że zostało mu to wybaczone a aktualne stosunki między tą dwójką można uznać za przyjacielskie. W lekko ironiczny sposób Cleo podziękowała nawet Kubie za to, że nie dał jej szansy w programie. Jak twierdzi - dzięki temu mogła realizować swoje plany i została niezależną artystką:

Bardzo dziękuję Kubie za to że nie przeszłam dalej w X-Factor dzięki temu dzisiaj mam okazję pracować z Donatanem i rozwijać się muzycznie Aż boje się pomyśleć co byłoby gdyby stało się inaczej. Dziś jestem niezależna, mogę się w pełni realizować a nad produkcją mojej płyty czuwa człowiek, który wie co robi

