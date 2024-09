Przez lata był gwiazdorem "M jak miłość", później podbił serca widzów w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i "Tak to leciało". Teraz przed Kacprem Kuszewskim stanęły zupełnie nowe, zawodowe wyzwania. Jak sprawdzi się w nowej roli i czy ma szansę dorównać koleżance z branży - Marcie Manowskiej? Sprawdźcie szczegóły!

Choć widzowie TVP doskonale znają Kacpra Kuszewskiego z kultowej roli Marka Mostowiaka w "M jak miłość", aktor i prezenter ma na swoim koncie o wiele więcej - podbił serca fanów m.in. w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy jako prowadzący "Tak to leciało". Na tym jednak nie koniec! TVP ma do zaoferowania Kuszewskiemu coś jeszcze.

Jak podał portal "Wirtualne Media", Kacper Kuszewski dołączył do ekipy zupełnie nowego formatu - "Origins of Love. Polak szuka żony", który Telewizja Polska wyemituje wiosną przyszłego roku. Kuszewski będzie pełnił rolę narratora:

Trwają nagrania do nowego reality-show ''Origins of Love. Polak szuka żony'', który dla Telewizji Polskiej produkuje Endemol Sine Polska. Zdjęcia mają potrwać do połowy września. Narratorem w reality-show będzie Kacper Kuszewski

Ujawniono nie tylko nazwisko narratora nowej produkcji, ale również jej formułę. Jak się okazuje, bohaterami będą mężczyźni poszukujący miłości ... za oceanem. Zapowiada się ciekawie?

Program opiera się na formacie ''Origins of Love'' z katalogu Banijay, który stworzyła norweska spółka z tej grupy. Jego bohaterami będzie czwórka kawalerów polskiego pochodzenia, którzy mieszkają w Chicago (...) Wybrane w ramach castingu kandydatki na partnerki dla nich zostały zaproszone do Chicago, by ich poznać, zobaczyć ja żyją, skonfrontować się z ich rodzinami i przyjaciółmi i przeżyć z nimi masę romantycznych przygód

W oczekiwaniu na nowy, telewizyjny format widzowie mogą oglądać kolejną odsłonę hitu TVP, czyli "Rolnik szuka żony". Niedawno poznaliśmy bohaterów i bohaterki 11. edycji "Rolnika" i trzeba przyznać, że kolejne odcinki zapowiadają się naprawdę obiecująco! Sama Marta Manowska również wyraźnie nie może doczekać się premiery show:

To jest szansa dla młodych ludzi i też pokazanie, że my zostawiliśmy to trochę na późno albo za późno niektórzy, a oni to wiedzą wcześniej. Nastąpiła jakaś wymiana pokoleniowa i to mnie cieszy, że jak za czasów naszych rodziców wcześniej się myśli o rzeczach najważniejszych, a nie tylko kariera

- mówiła Manowska o nowej edycji ''Rolnika'' przed naszą kamerą.