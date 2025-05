W nocy z piątku na sobotę media społecznościowe obiegła smutna wiadomość o śmierci Piotra Huberta Langforta – uczestnika programów "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior". Poruszający wpis opublikowała Elżbieta Czabator, jego bliska przyjaciółka i znana widzom z programu "Rolnik szuka żony". Langfort od dłuższego czasu walczył z chorobą nowotworową.

Piotr Hubert Langfort, znany widzom z programów "Sanatorium miłości" oraz "The Voice Senior", zmarł w wieku 66 lat. Informacja o jego śmierci została przekazana w nocy z piątku na sobotę przez Elżbietę Czabator, uczestniczkę "Rolnik szuka żony" i bliską przyjaciółkę Langforta. W poruszającym wpisie na Instagramie napisała: