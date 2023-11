Justyna w rozmowie z Faktem zdradziła, jak zareagowała na hejt po programie "Rolnik szuka żony".

A jak komentuje swój udział w pikantnym show "Gra wstępna"?

Potwierdziłam, że to ja, ale powiedziałam to ze spuszczoną głową. To ja, to moja przeszłość, która mimo wszystko mnie ukształtowała. Dzięki niej mogę zobaczyć zmianę, jaka we mnie zaszła. Czuję, że to jest ingerencja pana Boga, że to musiało tak wyglądać. To było mi potrzebne. Jestem teraz na dobrej drodze. Gdy obejrzałam jeszcze raz ten program to pomyślałam sobie: Boże, dziewczyno, jak ty kiedyś cierpiałaś. Sama nazwa tego programu była kontrowersyjna, takie dwuznaczności.