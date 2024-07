Telewizja Polska postanowiła wyjść na przeciw oczekiwaniom widzów i odpowie na propozycję TVN, czyli "Małych Gigantów". W związku z tym już wkrótce najprawdopodobniej pojawi się "The Voice of Kids", w którym zaprezentują się dzieci. Zobacz: Powstanie "The Voice" z udziałem dzieci? Producent namawia TVP. Jest decyzja

Jeszcze nie wiadomo do końca jaki będzie skład jury i czy zobaczymy w nim dwie największe diwy, czyli Justynę Steczkowską i Edytę Górniak. Ta druga podobno postawiła producentom ultimatum, o którym powiedział agent Górniak, Marcin Wieczorek w "Show":

Decyzja Edyty dotycząca wzięcia udziału w programie będzie zależeć od składu jury.

Jak podaje gazeta, wokalistka nie chce już występować ze Steczkowską, a TVP nie złożyła jej jeszcze propozycji. Ponoć Górniak czuje, że Justyna jest jej wielką rywalką i w fotelu widziałaby młodszą gwiazdę:

Wolałaby, żeby w fotelu obok niej pojawiła się, np. Ewa Farna.

A Wy którą chętniej byście oglądali?

