13-letni Nikodem Pajączek z Chodzieży podbił serca jurorów i obrócił wszystkie trzy fotele. Cleo obróciła się dosłownie w trzy sekundy, a komplementom nie było końca. Baron i Tomson mają w swojej drużynie finalistę nowej edycji "The Voice Kids"? Trenerzy nie kryli zachwytu nad talentem nastolatka.

Czekamy na ciebie dobre 6 lat. Czekaliśmy, wyczekaliśmy i się doczekaliśmy powiedział wprost trener

13-letni Nikodem zachwycił jurorów "The Voice Kids"

Nikodem Pajączek z Chodzieży w ostatnim odcinku "The Voice Kids" na scenie stanął jako ostatni z uczestników podczas przesłuchania w ciemno. 13-latej zaśpiewał autorską wersję utworu „Daylight” Davida Kushnera i sprawił, że już po pierwszych dźwiękach fotel Cleo się obrócił, ale to nie wszystko! Nikodem nie musiał długo czekać na pozostałych jurorów, którzy też wcisnęli przyciski i nie kryli zdumienia, że 13-latek ma tak wyjątkowy i dojrzały głos. Wśród jurorów trwała zacięta walka o decyzję Nikodema, a chłopakowi do oczu napływały łzy i nie krył wzruszenia.

Od pierwszej edycji oglądałem Voice’a i zawsze sobie wyobrażałem, że tutaj stanę. No i jest właśnie ten dzień, kiedy tutaj stoję powiedział wzruszony 13-latek.

fot. Jan Bogacz TVP

Ostatecznie Nikodem trafił do drużyny Tomsona i Barona i nie krył zadowolenia, że mógł wybrać właśnie chłopaków. Nie da się ukryć, że nastolatek ma ogromny talent i jego głos może dać mu przepustkę do wielkiego finału.

fot. Jan Bogacz / TVP