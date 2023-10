Znamy już wszystkich uczestników 18. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wśród nich nie ma Julii Wieniawy, choć jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia wielokrotnie otrzymywała już propozycję udziału w show. Dlaczego zawsze odmawiała? W rozmowie z Party.pl zdradziła jeden konkretny powód!

Julia Wieniawa jest nie tylko rozchwytywaną aktorką filmową i serialową, ale również wokalistką z debiutanckim albumem "Omamy" na koncie. Jej fani od dawna więc marzą, by wystąpiła w show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Biorąc pod uwagę liczne umiejętności Julii, wydawałaby się świetną kandydatką. Niestety, Wieniawa nie ma dla swoich wielbicieli dobrych wiadomości:

Miałam parę razy propozycję i uważam, że to ciekawy format i lubię go sobie oglądać, ale po moim filmie „W lesie dziś nie zaśnie nikt” obiecałam sobie: No! Nie chcę już tego przeżywać drugi raz, a przynajmniej nie teraz - mówi w Party.pl. Julia Wieniawa.