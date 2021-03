Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w odważnej sesji! To pierwszy raz, gdy pokazała tak dużo! 

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięła udział w odważnej i zmysłowej sesji zdjeciowej. Pokazała pierwsze efekty i trudno w niej rozpoznać tę samą skromną i skrytą Asię, która widzowie znają ze odcinków 4. edycji ślubnego show. Koniecznie musicie to zobaczyć!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna Lazar w odważnej sesji

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzięki udziałowi w programie ponownie uwierzyła w siebie. Po nieudanym związku ciężko jej było ponownie zaufać. Udział w ślubnym show TVN7 nie był dla niej łatwy, w szczególności, że trudno było jej się dogadać ze swoim programowym mężem.

Adam nie ukrywał, że Joanna nie jest w jego typie, jednak ona starała się zrobić wszystko, aby zawalczyć o uczucie. Ostatecznie ich drogi się rozeszły, a powód dla którego ich małżeństwo nie miało cienia szansy wywołał ogromne kontrowersje. Joanna i Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie darzą się dziś sympatią oraz nie utrzymują kontaktów. On założył rodzinę, a ona również jest szczęśliwie zakochana. Do niedawna oboje musieli czekać jeszcze na rozwód, po którym zdecydowanie odetchnęli z ulgą:

Rozprawa rozwodowa trwała 7 minut - podsumowała szczęśliwa Joanna w rozmowie z nami

Joanna odnalazła prawdziwą miłość niedługo po programie. Emisję odcinków ze swoim udziałem oglądała już w ramionach ukochanego, którego jak do tej pory nie zdecydowała się przedstawić fanom. Uczestniczka po programie zdecydowanie rozkwitła. Stała się również aktywna na Instagramie. To właśnie tam pokazała zdjęcie, które totalnie zaskoczyło fanów! Joanna wzięła udział w zmysłowej sesji zdjęciowej, a pierwsze efekty właśnie pokazała w sieci. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy jej w tak kobiecej i odważnej odsłonie. Pasuje jej taki wizerunek?

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała efekty zmysłowej i kobiecej sesji zdjeciowej.

To miłość tak na nią działa? Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest szczęśliwie zakochana od ponad roku. W sieci można znaleźć kilka jej wspólnych zdjęć z ukochanym, jednak jak do tej pory nie zdecydowała się przedstawić go fanom.