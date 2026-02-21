Joanna Osypowicz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek 8. edycji programu "Rolnik szuka żony", niespodziewanie zwróciła się do internautów z apelem. Za pośrednictwem Instagrama oraz innych mediów społecznościowych przekazała wszystkim zainteresowanym ważną wiadomość dotyczącą programu. Wcześniej Joanna z "Rolnika" pisała o zmianach, które były jej bardzo potrzebne...

Joanna z „Rolnik szuka żony” o zmianach w swoim życiu

Joanna to uczestniczka, której historia stała się inspiracją dla wielu osób śledzących program "Rolnik szuka żony". Swój list wysłała do Kamila w 8. sezonie i już w finale zaręczyli się na oczach milionów widzów. Ich związek rozwijał się bardzo dynamicznie, a we wrześniu 2023 roku wzięli ślub. Dziś Joanna i Kamil są małżeństwem i szczęśliwymi rodzicami córeczki Tosi.

Była uczestniczka hitu TVP prowadzi własne konto na Instagramie i to właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazuje, co u niej słychać. Ostatnio Joanna zdecydowała się podzielić ze swoimi obserwatorami wiadomością o sporych zmianach. Okazuje się, że były jej one naprawdę potrzebne:

Zmiany, zmiany…Zmiany były mi naprawdę potrzebne. - napisała Joanna na Instagramie

A o jakie zmiany chodzi? Okazuje się, że Joanna zdecydowała się na sporą zmianę w swoim wyglądzie. Była uczestniczka hitu TVP nie tylko zmieniła kolor włosów, ale pożegnała również swoje ogrągłe, złote okulary i postawiła na model z charakterem i pazurem.

Przez długi czas nosiłam delikatne, złote oprawki, subtelne, klasyczne i bardzo 'bezpieczne'. Teraz miałam ochotę na coś innego. Mocniejszego, bardziej wyrazistego. Nie dlatego, że tamte były gorsze, po prostu czasem przychodzi moment, kiedy chce się spróbować czegoś nowego.Ja akurat uwielbiam duże oprawki, im bardziej charakterne, tym lepiej - dodała uczestniczka 'Rolnika'

Joanna apeluje ws. programu „Rolnik szuka żony”

To jeszcze nie koniec nowości u Joanny. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" razem ze swoim mężem stali się przykładem na to, że udział w programie może całkowicie zmienić życie. Niedawno Joanna zdradziła, że namówiła do zgłoszenia się do "Rolnika Arkadiusza z 12. edycji. Teraz znów apeluje i mówi wprost, że kończy się termin na nadsyłanie formularzy:

Wy również możecie zmienić swoje całe życie. Mija termin zgłaszania się do programu ‘Rolnik szuka żony’. Do 20 lutego możecie wypełnić formularz. Więc jeśli jesteś rolnikiem lub rolniczką stanu wolnego, to już nie ma nad czym myśleć: nie ma na co czekać (…). Zgłaszamy się do programu i walczymy o swoje szczęście, o miłość

Zaraz po publikacji apelu Joanny jej nagranie zostało udostępnione na oficjalnych profilach programu "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych. Produkcja postanowiła natychmiast wesprzeć inicjatywę byłej uczestniczki.

