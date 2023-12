Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" wystąpili w świątecznym odcinku programu. Marta Manowska odwiedziła ich w domu, a młodzi rodzice pochwalili się planami na przyszłość. Nagle żona rolnika wspomniała o kolejnym dziecku:

Jak będzie córeczka to będzie dobrze, a jak będzie braciszek to też będzie dobrze.

Wzruszające wyznanie.

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" o drugim dziecku

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" wzięli ślub w tym roku. Przygotowania do wielkiego dnia trwały niemalże dwa lata. Teraz pięknymi kadrami z kościoła podzielili się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", którego byli gośćmi wraz z córeczką Antosią.

Takim kluczowym momentem, w którym wiedziałem, że idę w dobrym kierunku, był sam fakt dostania się do programu. To już mi dało taki impuls w głowie, że jest nadzieja, że jednak jest mi dane znaleźć tą drugą osobę, z którą będę mógł kontynuować swoją resztę życia. - mówił Kamil w programie.

Joanna z "Rolnik szuka żony" również często wraca do tego, jak mocno udział w programie odmienił jej życie i sprawił, że dziś czuje się szczęśliwa. Przed kamerami zdradziła również, jakie ma plany na najbliższą przyszłość. Okazuje się, że to nie tylko powrót do pracy ale również... nowy członek rodziny.

Rolnik szuka żony TVP

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" nie spodziewają się jeszcze kolejnego maleństwa, ale jawnie mówią, że marzą o tym, by Antosia w niedługim czasie doczekała się rodzeństwa:

Na pewno w niedalekiej przyszłości konkurencja dla Antosi, może braciszek. Chociaż jak będzie córka to będzie dobrze, a jak będzie braciszek to też będzie dobrze.

Z kolei Kamil dodał, że marzy im się własny dom a także kontynuowanie pracy na gospodarstwie:

Powolutku chcielibyśmy pójść na swoje, stworzyć swój dom, nie tylko jako rodzina ale także jako budynek, gospodarkę nie tyle co przenieść ale też coś tam dobudować i wspólnie iść dalej przez życie.

Pięknie się obserwuje tę miłość.

